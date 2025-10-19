Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısında oy verme işlemi başladı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Beşiktaş’ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 adayın yarışacağı seçimde oy verme işlemi de başladı.

Divan kurulu başkanlık seçiminde üyeler, Affan Keçeci kırmızı, Ahmet Akpınar sarı, Ahmet Ürkmezgil beyaz, Engin Baltacı mavi ve Emir Tamer ise yeşil oy pusulalarını kullanacak.

Divan kurulu başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlanacak.