Beşiktaş'ta Rafa Silva takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

