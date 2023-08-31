Beşiktaş'ta Rashica, ilk kez 11'de

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Milot Rashica, Dinamo Kiev maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya 11’de çıktı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele ediyor. Rakibine karşı deplasmanda 3-2 kazandığı müsabakanın 11’ine göre Masuaku ve Amartey’in sakatlıklarından dolayı zorunlu iki değişiklik yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, söz konusu oyuncuların yerine Necip ve Rashica’ya şans verdi.

Siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcusu Rashica, böylelikle ilk kez bir müsabakaya 11’de başlamış oldu.

27 yaşındaki futbolcu, ilk Kiev maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve 1 asist yapmıştı. Milot Rashica, Süper Lig’de iç sahadaki Pendikspor karşılaşmasında da 60. dakikadan sonra Rosier’in yerine görev aldı.