Beşiktaş'ta refüje çarpan araç yan yattı
Beşiktaş'ta sürücülerin yol tartışması sırasında refüje çarpan araç yan yattı. Kazada yaralı bulunmazken, yan yatan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Beşiktaş’ta sürücülerin yol tartışması sırasında refüje çarpan araç yan yattı. Kazada yaralı bulunmazken, yan yatan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Olay 09.30 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Koru Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UK 6098 plakalı araç sürücüsü Server Baykara, yan şeridinde ilerleyen bir başka sürücüyle kısa süreli yol verme tartışması yaşadı. Tartışma esnasında seyir halinde ilerlemeye devam eden Baykara, önünde bulunan refüjü görmeyerek kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı bulunmazken, yan yatan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tartışma yaşayan diğer sürücü ise kazanın ardından olay yerinden kayboldu.