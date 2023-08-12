Beşiktaş'ta restorasyon yapılan binadaki çökme
Beşiktaş'ta restorasyon çalışması yapılan 3 katlı binanın duvarının yıkılması sonucu enkaz altında kalan 22 yaşındaki stajyer mimar, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş’ta restorasyon çalışması yapılan 3 katlı binanın duvarının yıkılması sonucu enkaz altında kalan 22 yaşındaki stajyer mimar, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Kuruçeşme’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir restorasyonu süren tarihi binada işçilerin çalışması sırasında duvarda çökme meydana geldi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Hafif şekilde yaralanan bir işçi hastaneye götürüldü. Çalışanların göçük altında 22 yaşındaki mimarlık bölümü öğrencisinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alanda hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından 22 yaşındaki stajyer öğrenci yaralı olarak kurtarıldı. Genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.