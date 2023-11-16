Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 3 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 3 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Koşu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.