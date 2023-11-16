Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 3 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 3 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Koşu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Siyah-beyazlılar, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.