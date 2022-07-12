SON
DAKİKA
U21 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Joshua King, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk
Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadıkları hazırlık maçında göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar Saatçı yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir" denildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin