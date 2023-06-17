Beşiktaş'ta servis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Beşiktaş’ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada servis aracı ile dönüş yapan otomobilin çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Beşiktaş Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz K. idaresindeki 34 LRF 826 plakalı servis aracı, cadde üzerinde dönüş yapmakta olan 34 FKB 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile servis şoförünün de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gelirken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, servis aracı ile otomobil olay yerine gelen çekici ile çekildi. Kayganlaşan yol sebebiyle kum dökme çalışmalarının yapılmasının ardından cadde trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.