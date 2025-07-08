Beşiktaş'ta sıcak havalara karşı serinleme noktaları kuruldu

Beşiktaş Belediyesi, mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçenin birçok noktasında serinleme alanları kurarak komşularına ücretsiz limonata ve su ikram etti.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken, Beşiktaş Belediyesi vatandaşların serinleyip dinlenebilmesi için serinleme noktaları oluşturdu. Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı gibi yoğun kullanılan alanlarda kurulan stantlarda, ücretsiz su ve limonata dağıtımı yapıldı.

Sıcak havada serinleme imkanı bulan Salim Bartınlı, hizmetten dolayı Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederek,

"İlginize, duyarlılığınıza, hizmet veren herkese sevgimle çok teşekkür ediyorum. Havanın sıcaklığından dolayı geçen sene de aynı hizmet yapılmıştı. Ben iki tane limonata içiyorum; biri hoş geldin diğeri de güle güle. Sevgiler, saygılar herkese" diye konuştu.

Levent Meydanı’nda su ve limonata içerek serinleyen Özcan Çolak ise, "Gelen son haberlerde asfalt erimesi bile söz konusu. Sizin gibi duyarlı belediye temsilcilerinin insanları düşünmesi ve bu vesileyle halkı serinletmek için böyle bir uygulama yapmasını gerçekten takdir ediyorum. Limonata mükemmeldi, nanesini bile düşünmüşsünüz" dedi. Beşiktaş’ta kurulan serinleme noktaları, 11 Temmuz’a kadar her gün saat 11.00 ile 15.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.