Beşiktaş'ta sürücünün boğazına kaçan sakız 'Heimlich Manevrası'yla çıkarıldı

Beşiktaş’ta boğazına sakız kaçan sürücü için vatandaşlar seferber olurken durumu fark eden ve Heimlich Manevrası yapan vatandaş sürücünün hayatını kurtardı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Beşiktaş’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bir sürücü sakız çıkarken nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden trafik polisi ve çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Heimlich Manevrası olarak bilinen ilk yardım hamlesi ile sürücüye ilk olarak görevli trafik polisi yardımcı olmaya çalıştı. Polisin müdahalesine rağmen sakız sürücünün nefes borusundan çıkmadı. Bir vatandaş daha aynı şekilde sürücüye yardımcı olup başarılı olamayınca bayılmak üzere olan sürücüye son olarak yoldan geçen başka bir vatandaş yardımcı oldu. Son hamle ile sürücünün nefes borusuna kaçan sakız çıkarıldı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.