Beşiktaş'ta takla atan araç şarampole yuvarlandı, sürücünün burnu bile kanamadı

Beşiktaş’ta bir sürücü, kontrolünden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Levazım-Ulus yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EA 5426 plakalı aracıyla seyir halinde olan Volkan K. yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından da takla atarak şarampole yuvarlandı. Volkan K. kendi imkanlarıyla araçtan kurtulmayı başarırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Volkan K.’nin herhangi bir yaralanmasının olmadığı, kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğu görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlamalarının ardından olay yerinden ayrılırken, şarampole yuvarlanan aracın çekici yardımıyla çıkarılacağı öğrenildi.