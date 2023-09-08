Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, bireysel antrenmanlara başladı

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, bireysel antrenmanlara başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.