Beşiktaş'ta ticari taksi denetimi

Beşiktaş'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Ticari taksi denetiminde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

Beşiktaş'ta ticari taksi denetimi
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Beşiktaş’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Ticari taksi denetiminde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından Beşiktaş’ta taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksi şoförlerinin belgeleri, taksimetre açıp açılmadığı ve yolcu seçilip seçilmediği kontrol edildi. Denetimde evrakları eksik olan ve kurallara uymadığı tespit edilen taksi sürücülerine ceza kesildi.