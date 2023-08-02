Beşiktaş'ta üniformalı polisin burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Beşiktaş İskele Meydanı’nda çevreye rahatsızlık verdikleri için kendilerini uyaran polise önce şişe fırlatarak saldıran ardından da polis memurunun burnunu yumruk atarak kıran saldırgan tutuklandı. Mahkemeye çıkartılan 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 1’i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş İskele Meydanı’nda önceki gün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, 7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başlamıştı. Ancak yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulunmuştu. Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık vermişti.

Uyaran polislere küfür ve hakaret etmişlerdi

Bunun üzerine çıkan tartışmada şahıslar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlatmıştı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırmıştı. Arbede esnasında şahıslardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırmıştı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilmişti.

Şişe fırlatıp polis memurunun burnunu kırmıştı

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirilen 7 şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürülmüştü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alınmıştı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşılmıştı.

Beşiktaş polisi 7 saldırganı gözaltına almıştı

Emniyette ifadeleri alınan 7 şahsa, “görevli memura mukavemet”, “tehdit ve hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapılmıştı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) asliyeye sevk edilmişti. Şahıslardan Serhat Y.’nin ise “tehdit ve hakaret” suçundan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Polisin burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Öte yandan mahkemeye çıkartılan 7 şahıstan polise yumruk atarak burunu kıran İrfan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan B.K., savcılıktaki ifadesinin ardından, diğer 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.