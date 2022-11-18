Beşiktaş'ta ünlü AVM'de hırsızlık: Turistin çantasındaki bin 200 doları çaldılar

Beşiktaş’ta bulunan Zorlu Alışveriş Merkezi’nde gezen turisti lafa tutan biri kadın 2 hırsız, çantasındaki bin 200 doları çaldı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 19 Ekim Çarşamba günü Beşiktaş’taki Zorlu Alışveriş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezinde gezen Özbekistan uyruklu turist D.S.’nin yanına gelen 1’i kadın 2 kişi, turistle sohbet etmeye başladı. Sohbet esnasında bir fırsatını bulan 2 hırsız, turistin çantasındaki bin 200 doları çalarak oradan ayrıldı. Çantasındaki parayı yerinde bulamayan turist polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Hooshang K. (42) ve Mahnaz T. (49) isimli şüpheliler, Bakırköy’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.