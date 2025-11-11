Beşiktaş'ta yağmurun etkisiyle aynı yolda peş peşe iki kaza

İstanbul Beşiktaş’ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

İlk kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Akmerkez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 ZV 927 plakalı otomobille seyir halinde olan Ömer Faruk I. yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje ardından demir bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler güvenlik önlemi aldı. Araçta hasar meydana geldi.

İkinci kaza ise saat 10.00 sıralarında aynı noktada yaşandı. 34 NAE 052 plakalı araç hızını azalttı. Arkadan gelen 34 YT 4625 plakalı araç ise otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.