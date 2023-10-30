Beşiktaş'ta Yakup Arda Kılıç, ilk kez A takım forması giydi

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Yakup Arda Kılıç, Gaziantep FK maçıyla birlikte ilk kez A takım forması giydi.

Beşiktaş'ta Yakup Arda Kılıç, ilk kez A takım forması giydi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Yakup Arda Kılıç, Gaziantep FK maçıyla birlikte ilk kez A takım forması giydi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Bu müsabaka siyah-beyazlıların genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç için de ayrı bir önem taşıdı. Ghezzal’ın sakatlığı sonrası 21. dakikada oyuna giren Yakup Arda, ilk kez futbol A takımında görev almış oldu. 18 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada yerini Muleka’ya bıraktı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bu sezon U19 takımıyla 5 mücadeleye çıkan Yakup Arda Kılıç’ın 5 golü bulunuyor.