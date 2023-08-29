Beşiktaş'ta yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı

Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 3 sürücüye kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplam 5 bin 937 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
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Beşiktaş’ta yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 3 sürücüye kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplam 5 bin 937 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş’ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimlerde 3 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı bin 979 TL olmak üzere toplamda 5 bin 937 lira para cezası kesildi.

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