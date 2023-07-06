Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam etti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 ve taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.