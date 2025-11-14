Beşiktaş'ta zehirlenen ailenin yemek yedikleri restoran mühürlendi

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin yemek yedikleri Beşiktaş Ortaköy’deki restoran akşam saatlerinde mühürlendi.

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy’deki restoranda yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih’te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile bireyleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar Kadir ve Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek’in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, Baba Servet Böcek’in entübe edildi. Beşiktaş Ortaköy’de yer alan bir seyyar satıcıdan midye ve restorandan yemek yedikleri öğrenilen ailenin zehirlenmelerinin nedeninin öğrenilmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi, restoranın mühürlendiğini belirterek, ailenin yemek için gittikleri restoran bu akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri tarafından Ortaköy Zabıta Amirliğince belediyenin ilgili birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendi. Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinden, İlçe Tarım Müdürlüğü’nce numuneler alındığı, hijyen şartlarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı yönünde yazılı bir açıklama yaptı. Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır" ifadelerine yer verdi.