Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Otomobil kadının üstünden geçti

Beşiktaş’ta üç aracın karıştığı zincirleme kazada, en öndeki aracın çarptığı kadın ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise caddede yaya geçidi, trafik lambası ya da alt-üst geçit bulunmadığı için benzer kazaların sürekli yaşandığını söyledi.

Olay, Beşiktaş Dereboyu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta yaşlarda kimliği henüz belli olmayan bir kadın yaya geçidi ve trafik ışıklarının bulunmadığı yolda refüjün korkuluklarındaki boşluktan faydalanarak yolun karşısına geçmek istedi. Kadın bir anda yola atlayınca seyir halinde olan 34 BNB 980 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Akbalık ani bir fren yaptı ancak mesafenin çok kısa olması sebebiyle duramadı ve kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşerken, arkadan gelen 34 CAY 688 ve 16 BS 302 plakalı araçlar da duramayıp Akbalık yönetimindeki otomobile çarptı. Akbalık’ın aracı bu çarpma sonucu sürüklenerek yerdeki kadının üzerinden geçti. Kazayı gören vatandaşlar kadının yanına geldi ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadın ağır yaralandı

Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

“Bir anda önüme çıktı. Frene bastım ama yetişemedim”

Bir anda yola atlayan kadına çarpmamak için elinden geleni yaptığını ancak mesafenin kısa olması nedeniyle duramadığını söyleyen Mehmet Akbalık isimli sürücü, “Yaya birden önüme çıktı, vurdum. Arkadaki araç da hızlı geliyordu, o da bana vurdu. Bir üst geçit yok, lamba yok; buradan yayanın geçmesi zaten çok absürt bir şey. Bir anda önüme çıktı. Frene bir hayli bastım. Fren izleri belli zaten ama yetişemedim” dedi.

“Kadın aracın altında kaldı”

Kazayı anbean gördüğünü belirten Kahraman Kıcı isimli vatandaş ise, “Ben arabada oturmuş, otelden misafirlerimin çıkmasını bekliyordum. Bu arkadaş bir kere vurdu, ondan sonra arkadan gelen arkadaşlar da ona vurunca kadın altında kaldı. Çok ani oldu. Altında kalınca biz de koştuk” diye konuştu.

“Ben de fren yaptım ama duramadım”

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Aziz Kaya da, “Ben normal seyrimde giderken, aniden fren yaptı. Ben de fren yaptım ama duramadım. Aracımda hasar var ama Allah’a şükür bende bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Ölüm geçidi diyebiliriz”

Aynı yerde sürekli kazaların olduğunu ve artık önlem alınması gerektiğini söyleyen Hasan Arpacı isimli esnaf ise, “Burada devamlı kaza olur. Refüje çıkarlar, karşıya geçene vururlar. Burayı kapatmaları lazım. Buraya yakın bir yere üst geçit yapmaları lazım. İnsanların geçememesi için demirlerin kapatılması lazım ya da demirleri daha yüksek yapsınlar. Buraya ölüm geçidi diyebiliriz. İnşallah ölmemiştir. Gördüm ve neredeyse kriz geçirdim. Yerde dümdüz yatıyordu. Üzerinden araba geçerken gördüm. Psikolojim allak bullak oldu” ifadelerini kullandı.

Araçlar kaldırıldı, trafik normale döndü

Kazanın ardından ortadaki araçtan yola yüksek miktarda akaryakıt döküldü. Bunun üzerine ekipler yeni kazaların yaşanmaması için yola kum döktü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik de yeniden normal seyrine döndü.