Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016’da Beşiktaş Stadyumu önünde gerçekleştirilen, 40’ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler, Şehitler Parkı’nda anıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Beşiktaş Stadyumu önünde meydana gelen hain terör saldırısında 40’ı emniyet mensubu olmak üzere 47 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısında hayatını kaybeden 47 kişi, şehadetlerinin 7. yılında Beşiktaş’ta bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı’ndaki ay ve yıldızı simgeleyen anıt önünde anıldı. Düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve emniyet mensupları katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, anma törenine katılan şehit yakınları ile görüştü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi. Duaların ardından emniyet mensupları ve şehit yakınları tarafından patlamanın gerçekleştiği alanda inşa edilen ay ve yıldızı simgeleyen 10 Aralık Anıtı’na karanfil bırakıldı. Anıt önünde duygusal anlar yaşandı.

10 Aralık Anıtı’nda gerçekleşen anmanın ardından Dolmabahçe Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu.