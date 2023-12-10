Beşiktaş'taki terör saldırısının şehitleri Edirnekapı'da anıldı

Terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş stadyumu önünde gerçekleştirilen, 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anıldı.

Beşiktaş'taki terör saldırısının şehitleri Edirnekapı'da anıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş stadyumu önünde gerçekleştirilen, 40’ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler, Edirnekapı Polis Şehitliği’nde anıldı.

Beşiktaş Stadyumu önünde terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016’da düzenlenen ve 40’ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler için Edirnekapı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet mensupları ve şehit aileleri katıldı. Şehadetlerinin 7’ncı yılında şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman