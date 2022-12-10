Beşiktaş'taki terör saldırısının yıldönümünde şehitler anıldı

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da meydana gelen terör saldırısında şehit olan 40’ı emniyet mensubu 47 kişi 10 Aralık Şehitleri Parkı içerisinde bulunan anıtta düzenlenen program ile anıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı program kapsamında Dolmabahçe Camii’nde "Mevlidi Şerif Programı" yapıldı.

Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde meydana gelen hain terör saldırısında 40’ı emniyet mensubu olmak üzere 47 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısında hayatını kaybeden 47 kişi, şehadetlerinin 6. yılında Beşiktaş’ta bulunan 10 Aralık Şehitleri Parkı’ndaki ay ve yıldızı simgeleyen anıt önünde anıldı. Düzenlenen anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve emniyet mensupları katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, anma törenine katılan şehit yakınları ile görüştü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, emniyet müdürlüğü tarafından hazırlanan şehitleri anmaya yönelik video izletildi. Duygusal anların yaşandığı tören Kuran-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

Duaların ardından emniyet mensupları ve şehit yakınları tarafından, patlamanın gerçekleştiği alana inşa edilen, ay ve yıldızı simgeleyen 10 Aralık Anıtı’na karanfil bırakıldı. Anıt önünde duygusal anlar yaşanırken, bombalı saldırıda şehit düşen BJK Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu’nun annesi Kadriye Uncu saldırının faillerine lanet okudu.

10 Aralık Anıtı’nda gerçekleşen anmanın ardından Dolmabahçe Camii’nde şehitler için mevlit okutuldu.