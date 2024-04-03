Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltına alınan 6 kişi sağlık kontrolüne çıkarıldı

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden, aralarında işletmenin sahibinin de bulunduğu 6 kişi sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltına alınan 6 kişi sağlık kontrolüne çıkarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden, aralarında işletmenin sahibinin de bulunduğu 6 kişi sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Beşiktaş Gayrettepe’de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kadın muhasebeci F.D., mesul müdür İ.Ş., demir ustası K.E., işletmenin ortağı olan M.C., iş yeri sahibi Ş.Ş. ve kasiyer muhasebeci S.A. sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.