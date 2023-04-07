Beşiktaş, taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, taktik çalıştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.