Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Editör
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Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar’ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa’ya gittiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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