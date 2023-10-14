Beşiktaş'tan Eric Bailly'in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, İstanbulspor müsabakasında sakatlanan Eric Bailly’in sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı. Fildişili stoperin spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sakatlanan Eric Bailly’nin sağlık durumu hakkında Beşiktaş tarafından açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde aynı zamanda kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Eric Bailly’in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.