Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz ve futbolculara tepki

Beşiktaş taraftarı, Bodo/Glimt müsabakasında Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ve siyah-beyazlı futbolculara tepki gösterdi. Taraftarlar, ’Burak Yılmaz’ı istemiyoruz’ ve ’Formayı çıkarıp gidin’ tezahüratlarında bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Beşiktaş, evinde Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadele esnasında ve bitiş düdüğünün ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ile futbolcuların aleyhinde tezahüratlar yaptı. Taraftarlar, ’Burak Yılmaz’ı istemiyoruz’ ve ’Formayı çıkarıp gidin’ diyerek hem genç çalıştırıcıya hem de takıma tepkilerini gösterdi.