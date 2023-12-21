Beşiktaş taraftarlarından Sergen Yalçın sesleri
Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçının son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.
Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçının son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında Alanyaspor’un kaydetti golle skor 3-1 olunca siyah-beyazlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, maçın sonlarında, skora tepki göstererek eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.