Beşiktaş, Tiran'da
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında, yarın saat 21.00'de Air Albania Arena'da KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Arnavutluk'un Tiran kentine gitti.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında, yarın saat 21.00’de Air Albania Arena’da KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Arnavutluk’un Tiran kentine gitti.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki KF Tirana maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla hareket ettiği Arnavutluk’un Tiran kentine yaklaşık 1.5 saat süren yolculuk sonunda ulaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş, çiçeklerle karşılanırken, futbolculara da taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.