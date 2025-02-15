Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı 57. galibiyetini aldı
Beşiktaş, resmi ve özel maçlar olmak üzere tüm kulvarlarda 141. mücadele ettiği Trabzonspor'a karşı galibiyet sayısını 57'ye çıkardı.
Beşiktaş, resmi ve özel maçlar olmak üzere tüm kulvarlarda 141. mücadele ettiği Trabzonspor’a karşı galibiyet sayısını 57’ye çıkardı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1’le geçti. İki takım, bu müsabakayla tarihlerinde 141. kez karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, galibiyet sayısını 57’ye çıkarırken, Karadeniz temsilcisi ise 48’de kaldı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 195, bordo-mavililer de 160 gol attı.
Beşiktaş, ligde 39. kez kazandı
Beşiktaş ile Trabzonspor, ligde ise 104. kez rakip oldu. Siyah-beyazlı takımın galibiyetlerdeki üstünlüğü 39’a yükseldi. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Beşiktaş’ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.