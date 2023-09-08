Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.