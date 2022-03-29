Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

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  • 29.03.2022 14:10
  • Güncelleme: 29.03.2022 14:10
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İHA

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