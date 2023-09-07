Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazrılıklarını akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazrılıklarını akşam saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Çakmak Yapı

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.