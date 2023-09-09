Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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sina pırlanta
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Beşiktaş, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapılacak hazırlık maçında, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.