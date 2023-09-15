Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
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sina pırlanta
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman, ısınma koşuları, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı çalışma, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.10’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a giderek kampa girecek.