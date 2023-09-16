Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve 5’e 2 sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Trabzonspor maçı için bugün saat 15.10’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a giderek kampa girecek.