Beşiktaş tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri

Beşiktaş tribünleri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.

Beşiktaş tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri
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Beşiktaş tribünleri UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanan Lugano maçında alınan 3-2’lik mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2’lik skorla mağlup oldu. Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti.