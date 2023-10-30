Beşiktaş tribünlerinden, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Beşiktaş taraftarları, Gaziantep FK maçında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Beşiktaş tribünlerinden, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş taraftarları, Gaziantep FK maçında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı tribünler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel hazırladığı koreografiyi sergiledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının da bulunduğu koreografide, “Akaretler’den Cumhuriyet’e. Bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz" ifadeleri yer aldı.