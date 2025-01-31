Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında Daan Rots’un attığı golle Twente sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Beşiktaş, ligi 28. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

Kartal, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 8 maçta Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao maçlarında galip gelirken Ajax, Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt ve Twente karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol bulan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü.