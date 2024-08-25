Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Christoph Daum paylaşımı

70 yaşında yaşamını yitiren Alman Teknik Direktör Christoph Daum için Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri başsağlığı mesajı paylaştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Christoph Daum paylaşımı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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70 yaşında yaşamını yitiren Alman Teknik Direktör Christoph Daum için Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri başsağlığı mesajı paylaştı.

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Alman Teknik Direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti. Teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan Daum için bu iki kulüp de başsağlığı mesajı yayımladı.

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Siyah-beyazlıların ve sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabında aynı ifadelerle yapılan paylaşım şöyle:

“Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”