Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, 30 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırdı
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş, 30 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Hollandalı oyuncu Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.”