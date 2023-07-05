Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından pilates topuyla yapılan voleybol maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.