Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışması şeklinde geçti. İdman, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.