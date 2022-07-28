Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı çalışmayla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Siyah-beyazlılar günü pas çalışması sonrası ayak tenisi oynayarak noktaladı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.