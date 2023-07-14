Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında yarın TSİ 16.00’da Kufstein Arena’da FC Augsburg ile karşılaşacak.