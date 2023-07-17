Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, iki grup halinde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sahada ısınma koşularıyla devam eden antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Kartal, Almanya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00’da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.