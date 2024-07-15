Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

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Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

Siyah-beyazlılar, Slovenya kamp çalışmalarına bugün TSİ 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.