Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve taktik çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

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Siyah-beyazlılar, Slovenya’da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını, yarın TSİ 19.00’da Stadion Wildon’da Grazer AK ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayıp İstanbul’a dönecek.